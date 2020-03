OFFICIEL : Le football anglais, suspendu jusqu'au 30 avril

Le 13 mars dernier, les instances avaient décidé de prévoir la reprise de la Premier League au 3 avril prochain.

Cependant, le Covid-19 est toujours d'actualité. Selon le communiqué officiel publié ce jeudi, le championnat d'Angleterre ne reprendra pas avant fin avril.

"Le règlement de la FA stipule que 'la saison se termine au plus tard le 1er juin' et que 'chaque compétition détermine, dans la limite fixée par la FA, la durée de sa propre saison'".

"Néanmoins, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019-20 en ce qui concerne le football professionnel. En outre, nous avons convenu collectivement que le football professionnel reste suspendu en Angleterre, et ce, au moins jusqu’au 30 avril."

"Nous continuerons à suivre les conseils du gouvernement et à travailler en collaboration pour suivre la situation et explorer toutes les options disponibles afin de trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront", explique aussi la Premier League dans son communiqué.

Les amateurs du football anglais vont donc devoir prendre leur mal en patience.

