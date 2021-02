Officiel : Paulinho débarque au Sporting CP

Les bons comptes font les bons amis. Et ce n'est pas le Sporting CP qui dira le contraire. Paulinho, déjà approché par l'équipe d'Alvalade l'été dernier, est enfin un joueur du Sporting CP. C'est le Sporting Braga qui a officialisé le transfert de l'attaquant contre un montant de 16 millions d'euros pour 70% de ses droits. Auteur de dix buts cette saison, le Portugais de 28 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'actuel leader du championnat et dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Il est également devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club lisboète.

A l’inverse, le Sporting CP a filé Cristian Borja, à titre définitif, et Andraz Sporar, sous forme de prêt, aux Guerreiros do Minho. Remplaçant dans l’équipe de Ruben Amorim, le Colombien quitte Lisbonne pour trois millions d'euros, tandis que l'avant-centre slovène, prêté avec une option d'achat fixée à 7,5 millions d'euros, tentera de lancer véritablement sa carrière en Europe et, surtout, de retrouver du temps de jeu.