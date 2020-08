OFFICIEL : Pedro s'engage avec l'AS Roma

L'international espagnol de 32 ans avait quitté le FC Barcelone contre un chèque de 25 millions d'euros, il y a 5 ans. Aujourd'hui c'est offciel, il rejoint l'AS Roma qui vient d'annoncer son arrivée.

Le club de la Louve s'offre ainsi un renfort de poids, au palmarès impressionnant : Une Coupe du monde et un Euro avec l'Espagne, trois Ligues des Champions, cinq Liga avec le Barça. Avec Chelsea, Pedro a remporté la Premier League, la FA Cup et l'Europa League. Cette saison, il a beaucoup moins joué, avec pparitions en Premier League (1 but).

Une nouvelle aventure l'attend en Italie.