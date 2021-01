OFFICIEL : Pochettino est le nouvel entraÃ®neur du PSG

C'est fait ! Après avoir licencié Thomas Tuchel le 29 décembre, le PSG a annoncé ce samedi le nom de son successeur. Et comme cela était annoncé ces derniers jours, c'est Mauricio Pochettino qui prend les commandes du club parisien. Il fera ses débuts le 6 janvier avec le déplacement du PSG à Saint-Etienne à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Le PSG occupe actuellement la troisième place du championnat de France avec 35 points et compte un petit point de retard sur Lyon, le leader et Lille.

Finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham

Agé de 48 ans, Mauricio Pochettino était sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. L'Argentin avait été remplacé par José Mourinho quelques mois seulement après avoir mené les Spurs en finale de la Ligue des champions (défaite 1-0 contre Liverpool).

Pochettino a commencé sa carrière d'entraîneur en 2009 avec l'Espanyol Barcelone, club au sein duquel il avait achevé sa carrière de joueur en 2006. Licencié en novembre 2012, il avait ensuite rejoint Southampton en janvier 2013 et était resté au club jusqu'en mai 2014, date à laquelle il avait été nommé entraîneur des Spurs.

Dix-huit ans après, Pochettino de retour au PSG

Si Pochettino a joué puis entraîné l'Espanyol Barcelone, il en sera de même avec le PSG. Les plus anciens se souviendront de son passage dans la Capitale de janvier 2001 à juillet 2003. Il était en effet arrivé lors du mercato d'hiver à la demande de Luis Fernandez, alors entraîneur du club, et qui souhaitait renforcer son secteur défensif.

Pochettino s'était immédiatement imposé au PSG et faisait partie d'un solide 'back four' avec Cristobal, Frédéric Déhu et son compatriote Gabriel Heinze.

Au total, toutes compétitions confondues, Pochettino a porté le maillot du Paris Saint-Germain 107 fois, marquant 7 buts. Finaliste de la Coupe de France en 2003 (défaite 2-1 contre l'AJ Auxerre), le défenseur argentin n'a remporté qu'une modeste Coupe Intertoto, en 2001, sous les couleurs parisiennes.