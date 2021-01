OFFICIEL : Rafa Benitez quitte le Dalian Pro

Arrivé en Chine en 2019, Rafa Benitez a annoncé qu'il quittait le club chinois, le Dalian Pro, ce samedi.

L'ancien vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, a expliqué sur son blog qu'il se méfiait de la situation sanitaire dans le pays et qu'il était préferable de mettre un terme au contrat : "Malheureusement, comme tant de choses l'année dernière, le Covid-19 a changé nos vies et nos projets. À partir d'aujourd'hui, mes assistants et moi-même n'entraînerons malheureusement plus le Dalian Professional FC. La pandémie est toujours là, pour nous tous, et soutenir nos familles a été une priorité lors de la prise de cette décision."

Reste à savoir si l'ancien coach de Chelsea et du Real Madrid est tenté par une nouvelle aventure en Europe. Dernièrement il était annoncé du côté d'Arsenal. Affaire à suivre.