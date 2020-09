OFFICIEL : Rafael quitte Lyon pour Istanbul Basaksehir

Rafael s'est engagé avec le club d'Istanbul Basaksehir, le Brésilien de 30 ans est arrivé à l'OL en 2015 et a disputé 140 matchs avec Lyon en 5 saisons.

En concurrence sur le côté droit avec Léo Dubois et Kenny Tete, le joueur peine à s'imposer, il a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Le club lyonnais a expliqué via un communiqué les raisons pour lesquelles le joueur quittait le club ainsi qu'il s'était engagé pour deux saisons : "(...) Rafael a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat. L’Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit".