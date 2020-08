Reinier prêté deux saisons au Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a confirmé la signature du Brésilien Reinier pour un prêt de deux saisons en provenance du Real Madrid. Comme l'a rapporté Goal plus tôt cette semaine, un accord a été conclu entre les deux clubs. De ce fait, le joueur de 18 ans passera les saisons 2020-21 et 2021-22 au Westfalenstadion.

Satisfait de rejoindre l'Allemagne, l'international brésilien U23 a déclaré au site web de Dortmund : "Je suis heureux d'être au BVB maintenant. Le club est connu pour parier sur les jeunes joueurs et pour les améliorer. Je veux apprendre beaucoup ici, jouer beaucoup et aider l'équipe à réussir. J'espère que nous passerons de nombreux moments heureux ensemble". Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a ajouté : "Reinier est un joueur qui apporte un énorme talent et peut être utilisé dans diverses positions offensives. Nous surveillons le garçon depuis plus de deux ans, il a de grandes compétences techniques ainsi qu'une bonne robustesse physique".

"Après une longue pause de la compétition, nous lui donnerons le temps dont il a besoin pour s'habituer au football professionnel allemand, puis il sera une option offensive supplémentaire", a-t-il ajouté. Le Real Madrid avait payé environ 35 millions d'euros pour enrôler Reinier à Flamengo en janvier dernier, lui faisant parapher un contrat de six ans et demi , portant donc jusqu'à l'été 2026. Les règles d'enregistrement de la Liga l'ont empêché de rejoindre immédiatement la première équipe de Zinedine Zidane, car seuls trois joueurs non européens sont autorisés dans l'équipe senior, Vinicius, Rodrygo et Eder Militao occupant actuellement ces places.

Cela signifiait que Reinier devait se contenter d'un rôle au sein de la réserve du Real Madrid, la Castilla, jusqu'à la fin de la saison 2019-20. En le prêtant pour deux ans, cela permettra au jeune d'acquérir une précieuse expérience avant de retourner chez les géants espagnols pour concourir pour une place en équipe première.

Le milieu de terrain offensif devient la troisième signature de Dortmund de l'été après l'arrivée Thomas Meunier depuis le Paris Saint-Germain et le transfert de Jude bellingham, de Birmingham. Son arrivée pourrait raviver les spéculations sur l'avenir de Jadon Sancho, qui continue d'être lié à un départ à Manchester United.