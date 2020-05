OFFICIEL : un adjoint de Julien Stéphan quitte le club

Comme annoncé ces derniers jours, Jean-Marc Kuentz ne sera plus l'un des adjoints de Julien Stéphan la saison prochaine. Arrivé à Rennes aux côtés de Sabri Lamouchi, le technicien va quitter la Bretagne pour intégrer le staff de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey.

Le club breton a confirmé son départ ce samedi. "Dans le cadre des excellentes relations qui lient le Stade Rennais F.C. au Racing Club de Strasbourg et son Président Marc Keller, le Stade Rennais F.C. a accédé à la demande de son entraîneur adjoint, Jean-Marc Kuentz, de retrouver le club alsacien qu’il avait quitté en 2012. Le club remercie Jean-Marc pour ces deux saisons et demie passées à partager ses compétences et son professionnalisme au sein de notre staff technique", est-il écrit.

Suite au départ précipité de David Ducourtioux à Strasbourg, Thierry Laurey cherchait un adjoint pour l’épauler dans ses missions. C'est chose faite. Un retour aux sources pour Jean-Marc Kuentz, qui a fait toutes ses classes au Racing par le passé.

Bizeul pressenti à Rennes

Pour remplacer Jean-Marc Kuentz, un nom revient avec insistance du côté de Rennes. Celui de Philippe Bizeul (49 ans), actuellement adjoint de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais (N2). S'il venait à signer, il retrouverait lui aussi son ancien club puiqu'il a été joueur au centre de formation et entraîneur des équipes jeunes pendant seize années. Le Breton a également acquis de l'expérience dans les rangs du Tours FC, de Valenciennes, du Havre et du FC Lorient.