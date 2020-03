OFFICIEL : La Ligue des Champions et l'Europa League en stand-by

L'UEFA a annoncé à travers un communiqué officiel la suspension de tous les matches de Ligue des Champions et d'Europa League prévus la semaine prochaine.

Cela signfie que les derniers matches de huitièmes de finale de C1, initialement prévus les 17 et 18 mars prochains, ainsi que les matches retour d'Europa League, programmés le 19 mars, n'auront pas lui et sont reportés. Les rencontres de Youth League ont eux aussi été reportés.

Par conséquent, les tirages au sort de la C1 et de la C3, qui devaient être réalisés le 20 mars, n'auront pas lieu.

L'UEFA a également affirmé qu'elle se réunira une nouvelle fois mardi prochain pour évoquer la situation actuelle et prendre les décisions adéquates.

"À la lumière des événements dus à la propagation du COVID-19 en Europe et les décisions prises par les différents gouvernements, tous les matches de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés".

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



