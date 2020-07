Officiel : Robert Moreno limogé par Monaco

C'est officiel. Après douze matches sur le banc de l'ASM (5 victoires, 3 nuls, 4 défaites), Robert Moreno a été démis de ses fonctions.

"L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable", peut-on lire dans le communiqué officiel du club monégasque.

"Nos chemins se séparent plus tôt que prévu mais je souhaite remercier Robert Moreno d’avoir accepté le challenge. Avec son staff, Robert a fait tout son possible pour améliorer l’équipe, avec enthousiasme et dévouement. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir", a confié pour sa part Oleg Petrov, vice-président du club asémiste.

Selon 'L'Equipe', Niko Kovac, licencié en novembre par le Bayern Munich, a été convaincu par Monaco pour prendre la succession de l'ancien sélectionneur de l'Espagne.