OFFICIEL : Rodrigo débarque à Leeds United

C'est la surprise en ce début de mercato, mais Rodrigo Moreno a bien quitté Valence. D'autant que le buteur espagnol était un élément clé du système de jeu des Che, comptabilisant 7 buts en 35 matchs. Il s'engage donc avec Leeds où il a paraphé un contrat jusqu'en 2024 pour un montant de 40 millions d'euros.

C'est le gros coup pour ce promu de Premier League qui investit énormément pour donner une attaque capable de faire la différence en championnat. À l'inverse, le marché des transferts est assez spécial pour Valence qui laisse partir ses cadres comme Dani Parejo et Francis Coquelin, pour des sommes très basses.

#LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee