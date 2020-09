OFFICIEL : Rúben Dias à Manchester City

Si le transfert de Rúben Dias était annoncé par la plupart des médias depuis ce week-end, Manchester City n'avait pas encore officialisé le transfert. C'est désormais chose faite, les Citizens enregistrent une nouvelle arrivée en défense.

L'international portugais s'est engagé avec City jusqu'en 2026. Les Skyblues ont enrôlé le défenseur central pour 68 millions d'euros plus 3.5 millions d'euros en bonus.

Le natif d'Amadora devient le transfert le plus cher de l'histoire de City et le 5e défenseur le plus cher de l'histoire du football.