Officiel : Saint-Maximin prolonge à Newcastle

C'était en cours et c'est désormais fait, l'ailier français Allan Saint-Maximin (23 ans) vient de prolonger son contrat avec Newcastle.

Le joueur arrivé de Nice l'été dernier vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026 avec une belle revalorisation de salaire.

Une belle récompense pour ce dernier qui avait été auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 26 matches la saison dernière en Premier League.

«Newcastle United est ravi d'annoncer qu'Allan Saint-Maximin a signé un nouveau contrat revalorisé avec le club qui le conservera à St. James 'Park jusqu'en 2026» peut-on lire dans un communiqué.

#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!



Delighted to have you signed up, @asaintmaximin!