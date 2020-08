OFFICIEL : Sancho ne quittera pas le Borussia Dortmund

C'était le feuilleton de l'été mais la direction du club a décidé de mettre fin aux rumeurs. Jadon Sancho ne quittera pas le Borussia Dortmund.

Plusieurs médias évoquaient Jadon Sancho à Manchester United, avec une offre de 120 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international anglais. On le savait, Dortmund avait fixé une date limite à Manchester United pour faire une offre à la hauteur des 120 millions d'euros. La date en question expirait aujourd'hui. De ce fait, le club allemand a communiqué sur Twitter les propos de son directeur sportif, Michael Zorc, ce lundi : "On compte sur Jadon Sancho. Il jouera pour nous la saison prochaine. La décision est prise. Je pense que ça répond à toutes les questions".

De plus, Jadon Sancho obtient une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale : "L'été dernier, on avait accordé de fixer le salaire de Jadon en fonction de ses performances. On a prolongé son contrat jusqu'en 2023"

Une prolongation "secrète" qui ne fait pas les affaires de Manchester United qui devra chercher un autre joueur. Le dossier est clos.