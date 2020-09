OFFICIEL : Sergio Rico signe au PSG

C'est officiel Sergio Rico signe définitivement au PSG après son prêt de la saison dernière. Le portier de 27 ans aura convaincu le club de la capitale et prolonge son aventure parisienne jusqu'en 2024 pour un montant estimé à 6 millions d'euros.

"Sergio Rico, qui a fêté ses 27 ans le 1er septembre, est le neuvième joueur espagnol de l’histoire du Paris Saint-Germain, le premier au poste de gardien de but. Lors de sa première saison avec les Rouge et Bleu, le gardien formé au Séville FC, l’un des clubs de sa ville natale, a disputé 10 matches toutes compétitions confondues, remportant le Championnat de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Le mois dernier, l’international espagnol (1 sélection) a atteint avec son équipe la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain"