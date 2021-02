Officiel : Shkodran Mustafi débarque à Schalke 04

Arsenal continue son grand ménage. Après les départs de Mesut Özil et Sokratis il y a quelques semaines, c'est au tour de Shkodran Mustafi de quitter les Gunners.

Le défenseur central de 28 ans n'est désormais plus un joueur du club londonien et se serait engagé du côté de Schalke 04 en Allemagne pour un contrat de six mois, jusqu'à la fin de saison.

Le champion du monde 2014 débarque à Schalke pour remplacer Ozan Kabak (parti en prêt à Liverpool) tenter d'aider le club allemand à ne pas prendre un aller simple pour la seconde division, après une première partie de saison cauchemardesque.