Silva, Choupo-Moting et Rico joueront la Champions League

"Le Paris Saint-Germain a finalisé ce lundi la prolongation des contrats de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico jusqu’au terme des compétitions officielles de la saison", a communiqué le club parisien.

Contrairement à Thomas Meunier et Edinson Cavani, les joueurs Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico ont décidé de rester quelques mois de plus pour terminer les compétitions en jeu.

Si le PSG n'a plus de championnat à jouer, les Parisiens peuvent encore mettre la main sur trois trophées et disputeront les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, ainsi que la suite de la Champions League.

Concernant Sergio Rico, le PSG a donc réussi à trouver un accord avec le FC Séville, à qui le gardien de but espagnol appartient. Il retournera en Espagne à la fin de l'aventure européenne du PSG.

Choupo-Moting, quant à lui, devrait donc être inscrit sur les listes pour la reprise de la Ligue des champions. L'attaquant camerounais sera d'une grande aide pour Thomas Tuchel en l'absence de Cavani dans l'effectif.

Enfin, Thiago Silva ne pouvait pas partir sans tenter une dernière fois d'aller loin en Europe. Si le club a décidé de ne pas prolonger son capitaine, les deux parties ont tout de même réussi à trouver un accord. Un accord qui devrait faire plaisir aux supporters.