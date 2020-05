Officiel : six nouveaux cas de Covid-19 Ã  la Fiorentina

On est encore loin d'un retour de la Serie A.. Hier, Torino nous apprend qu'un joueur du club a été testé positif au nouveau coronavirus. Aujourd'hui, c'est la Fiorentina, qui annonce que six membres du club - 3 athlètes et 3 membres du personnel technico-sanitaire - ont été testés positifs au cov-19.

"Suite aux contrôles de laboratoire effectués hier après-midi, l'ACF Fiorentina annonce que 3 athlètes et 3 membres du personnel technico-sanitaire ont été identifiés comme positifs au Covid-19. La société a procédé conformément au protocole pour poursuivre l'isolement des personnes concernées. Demain matin, le reste du groupe doit subir des examens médicaux et sportifs avant le début de l'activité sur le terrain.", a annoncé l'équipe italienne.

Pour rappel, la Fiorentina doit reprendre les entraînements individuels dès demain.