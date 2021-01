Officiel : Sokratis file à l'Olympiakos

Quelques jours après la résiliation de son contrat avec Arsenal, Sokratis Papastathopoulos s'est engagé ce lundi avec l'Olympiakos.

Le défenseur a paraphé un contrat de deux ans et demi avec l'actuel leader du championnat grec. A 32 ans et après une belle et longue carrière à l'étranger, Sokratis est de retour dans son pays natal.