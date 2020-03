Nicolas Holveck nouveau président du Stade Rennais

Après avoir négocié son départ de l'AS Monaco, Nicolas Holveck (48 ans) rebondit à Rennes. L'ancien Nancéien a été nommé Président exécutif du club breton ce mercredi par décision du conseil d’administration avec effet immédiat. Il succède à Olivier Létang, démis de ses fonctions au début du mois de février.

Nicolas Holveck était directeur général adjoint à l'AS Monaco jusqu'à début mars, en charge des contrats et des négociations, du développement de l'Academy de l'ASM et du Cercle Bruges, club filiale.

À Rennes, il sera secondé par Didier Roudet qui, comme annoncé par 'Goal' dès le 4 mars, garde une place dans le nouvel organigramme de l'actuel troisième de Ligue 1. Jacques Delanoë, qui assurait l'interim depuis le départ d'Olivier Létang, reprend son poste de Président du conseil d’administration.

Sur le site officiel du Stade Rennais, Nicolas Holveck déclare :

"C’est une très grande fierté d’avoir été choisi par MM François et François-Henri Pinault pour devenir Président Exécutif du Stade Rennais F.C.

J’arrive dans des circonstances très particulières mais dans l’une des périodes les plus fastes de sa longue histoire. Je vais prendre mes fonctions avec beaucoup d’humilité et autant d’ambitions. Je suis impatient de commencer ma collaboration avec l’ensemble des salariés dont je connais le professionnalisme. Je sais aussi pouvoir compter sur l’aide précieuse de Jacques Delanoë, Président du conseil d’administration, et sur celle de Didier Roudet, Directeur général adjoint, pour démarrer efficacement mon mandat au Stade Rennais. Je vais très rapidement travailler avec Julien Stéphan afin de l’aider, lui et ses joueurs, à préparer au mieux la fin de saison, lorsque les conditions sanitaires le permettront à nouveau. Notre unique objectif est de tout mettre en œuvre pour que ces dix derniers matches nous permettent de rentrer dans l’histoire du club.

Je sais que le club a la chance de bénéficier d’un ancrage fort en Bretagne, l’une des places fortes du football français. Le public du Roazhon Park, sans aucun doute l’un des meilleurs de France, jouera un rôle déterminant dans la réalisation de notre but commun."