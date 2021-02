En manque de temps de jeu à Liverpool avec seulement 31 participations depuis son arrivée en janvier 2020, l'attaquant de 26 ans rejoint les Saints en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Le Nippon, sous contrat jusqu'en 2024 avec les Reds, n'a inscrit que quatre petits buts sous les ordres de Jürgen Klopp.

All the best at @SouthamptonFC, @takumina0116