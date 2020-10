Officiel : Theo Walcott fait son retour à Southampton

En 2006, Theo Walcott avait quitté les Saints pour se lancer dans une longue aventure avec Arsenal pour une somme de dix millions d'euros. Et après douze ans chez les Gunners puis deux à Everton, il est de retour.

L'attaquant de 31 ans avait vu la concurrence se multiplier lors des derniers mois à Everton et le joueur a fait le choix de repartir en prêt pour la saison 2020-2021 du côté de Southampton.

En 2005, Walcott était devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts sous les couleurs de Southampton. Aujourd'hui, il est de retour à la maison.

#SaintsFC is delighted to confirm @theowalcott has rejoined the club on a season-long loan deal from #EFC: