Officiel : Thiago Alcantara débarque à Liverpool

C'est officiel, Thiago Alcantara s'est engagé ce vendredi en faveur de Liverpool, avec qui il a signé un bail de quatre ans.

Après sept saisons passées en Bundesliga, l'international espagnol a décidé de mettre un terme à son idylle avec l'équipe bavaroise. En quête d'un nouveau défi, il a décidé de poursuivre sa carrière outre-Manche.

Thiago a disputé 235 rencontres sous le maillot du Bayern, en a marqué 31 buts, délivré 34 passes décisives et remporté 12 titres. À Anfield, il portera le numéro 6, laissé libre par le départ de Lovren.

Le club de la Mersey réalise ainsi un gros coup dans le mercato estival en recrutant Thiago pour 30 millions d'euros.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta