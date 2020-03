OFFICIEL : les Jeux Olympiques reportés à 2021

Le Covid-19 a paralysé la planète toute entière et personne ne sait dire avec certitude combien de temps durera la situation de confinement dans laquelle se trouve de nombreux pays du monde.

Le sport est un domaine fortement touché par la pandémie mondiale, et les compétitions professionnelles des plus grands pays ont été suspendues ou reportées lors des dernières semaines. Dans le monde du football, l'Euro et la Copa América, qui devaient se dérouler cet été, avaient déjà été reportées à 2021.

Et c'est aujourd'hui une autre compétition majeure qui est contrainte d'être reportée. Le Comité International Olympique a annoncé la décision de reporter les Jeux Olympiques de 2020, qui se dérouleront dans un an, pendant l'été 2021.

Le plus grand événement sportif planétaire subit donc à son tour la pandémie internationale et suit le chemin de l'Euro et de la Copa América. Le Premier Ministre japonais avait déjà confirmé dans la matinée l'accord avec le CIO de reporter les Jeux. Car si la situation va un peu mieux en Asie, personne ne sait quand la pandémie cessera dans le reste des pays du globe.

La pression des différentes fédérations et des pays participants a contraint le CIO à reporter l'événement, à quatre mois du début de la compétition.

"Dans les circonstances actuelles, le président du CIO et le Premier Ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXII Olympiade de Tokyo doivent être reportés plus loin que 2020, mais pas plus tard qu'à l'été 2021, dans le but de protéger la santé des athlètes, et de tous les gens impliqués dans les Jeux Olympiques", a annoncé le communiqué du CIO.

Aucune date précise n'a été donnée pour le moment, mais il est clair qu'il faudra attendre encore un an afin de pouvoir profiter d'un nouveau rendez-vous olympique.