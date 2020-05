Officiel : un cas de Covid-19 confirmé à Bournemouth

Alors que les médias britanniques annonçaient ce samedi deux nouveaux cas de coronavirus ce samedi, Bournemouth a confirmé ce dimanche dans un communiqué que l'un des deux cas était un effet un joueur de l'équipe première du club.

Il ne s'agit pas d'un membre du staff mais bien d'un joueur de l'équipe de Bournemouth. Dans son communiqué, le club n'a pas souhaité donné le nom du joueur concerné par cette triste nouvelle.

"L'AFC Bournemouth peut confirmer qu'un de ses joueurs s'est révélé positif au Covid-19, après le deuxième tour de tests du club. La confidentialité médicale signifie que le nom du joueur ne sera pas divulgué, et le club demande que cela soit respecté", a commencé le club dans son communiqué.

Comme le reste des joueurs et membres du staff des équipes qui ont été testés positifs depuis les premiers tests, le joueur en question de l'équipe actuellement 18e de Premier League sera placé à son tour en isolement.

"Conformément aux protocoles de la Premier League concernant les tests positifs, il s'auto-isolera pendant une période de sept jours avant d'être testé à nouveau à une date ultérieure", ajoute Bournemouth sur son site officiel.

