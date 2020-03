Officiel : Valence-Atalanta se jouera à huis clos

Le match retour des 8es de finale de Ligue des Champions entre Valence et l'Atalanta se disputera à huis clos à Mestalla, le 10 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé le Ministère de la Santé espagnol.

Salvador Illa, lors d'une conférence officielle et exceptionnelle en raison du coronavirus, a déclaré que tous les événements sportifs qui pourraient impliquer des supporters venant de zones à risque, comme Valence-Atalanta, se joueront à huis clos, sans public.

"Les compétitions de sport professionnel dans lesquelles un grand nombre de supporters venant des zones à risques, qui sont actuellement quatre régions du nord de l'Italie, la Lombardie, Beneto, le Piémont et l'Émilie-Romagne, plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Iran et Singapour, se dérouleront à huis clos", a expliqué le ministre.

Selon les propos du ministre, Valence-Atalanta pourrait ne pas être le seul match à se jouer à huis clos. Le Getafe-Inter devrait également être joué de cette façon.

"C'est une mesure conforme à ce que les autorités compétentes ont dicté aux autorités de ces pays. Il serait incompréhensible que ces compétitions se déroulent à huis clos et que des contingents de supporters de ces pays se rendent chez nous", a ajouté le ministre.

Pour le moment, les matchs entre le Barça et Naples et celui entre Seville et la Roma ne sont pas concernés, étant donné la zone géographique des équipes italiennes.