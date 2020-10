Officiel : Van Dijk va se faire opérer

Dans un communiqué officiel, Liverpool a confirmé une blessure de Virgil Van Dijk aux ligaments du genou après s'être fait sévèrement taclé par le gardien d'Everton Jordan Pickford.

Le géant néerlandais est désormais fixé sur la gravité de sa blessure, il subira une intervention chirurgicale et pourrait être indisponible pendant plusieurs mois.

Voici ce que dit le communiqué officiel de Liverpool :

"Le Liverpool FC peut confirmer que Virgil van Dijk subira une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu'il a subie lors du match nul 2-2 de samedi à Everton. Le défenseur central a subi une lésion des ligaments du genou suite à un incident impliquant le gardien de but des Blues, Jordan Pickford, après six minutes à Goodison Park. Van Dijk a dû être remplacé et une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu'une opération sera nécessaire. A ce stade, aucun délai précis n'est prévu pour son retour au jeu. Après l'opération, Van Dijk commencera un programme de réadaptation avec l'équipe médicale du club pour lui permettre d'atteindre sa pleine forme physique dès que possible".

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk