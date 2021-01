OFFICIEL : Willian JosÃ© arrive Ã  Wolverhampton

L'attaquant de la Real Sociedad, Willian José, arrive officiellement à Wolverhampton. Le brésilien signe une contrat sous forme de prêt avec option d'achat.

Le joueur tentera surtout de combler le manque qu'a laissé Raul Jimenez suite à une blessure au crâne. À 29 ans, Willian José était arrivé à la Real en 2016. Il a inscrit 62 buts en 170 matches de Liga.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian