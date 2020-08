Willian quitte Chelsea après sept saisons

L'aventure de Willian à Chelsea est bel et bien terminée. C'est le joueur lui-même qui a officialisé son départ du club dont il a porté le maillot pendant sept saisons.

Son bail avec le club londonien expirait fin juin cependant le joueur avait accepté de prolonger son contrat jusqu'à l'issue de la saison 2019-20. Ce samedi, l'équipe de Lampard a dit au revoir à la Coupe aux grandes oreilles après une lourde défaite contre le Bayern en 8e de finale.

Willian évoluait au sein de la formation anglaise depuis 2013, arrivé en provenance du Chakhtar Donetsk. Selon les médias britanniques, l’attaquant de 31 ans va délaisser la tunique de Chelsea pour celle du voisin d’Arsenal.

"Il est temps pour moi de partir", écrit l'ailier droit sur Twitter.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d