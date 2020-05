OFFICIEL : Willy Caballero prolonge son contrat avec Chelsea

C'est officiel. L'ancien gardien de Malaga et de Manchester City va pouvoir continuer sa carrière professionnelle un peu plus longtemps et a prolongé son contrat avec les Blues.

À l'âge de 38 ans, Willy Caballero est aujourd'hui la doublure de Kepa Arrizabalaga sous les ordres de Frank Lampard et restera un an de plus sous les couleurs de Chelsea.

"Le contrat de Willy Caballero a été prolongé d'un an supplémentaire, jusqu'à la fin de la saison 2020-2021", a annoncé le communiqué du club londonien.

Cette saison, le gardien argentin a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues, notamment en raison de la baisse des performances de son coéquipier espagnol.