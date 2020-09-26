Officiel : Yannis Salibur rejoint le Fatih Karagümrük
Tout juste promu en Première Division turque, et actuel leader du championnat, le Fatih Karagümrük vient de s'offrir les services de Yannis Salibur.
L'ailier français de 29 ans arrive libre après avoir résilié son contrat avec Majorque.
Le joueur est notamment passé par Guingamp et Saint-Etienne.
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Yannis Salibur Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 26, 2020
Karagümrük’te transfer devam ediyor!
Kariyerine doğduğu ülke Fransa’da başlayan Yannis Salibur, Lille, Guingamp ve St.Etienne gibi köklü kulüplerde forma giydi. Salibur, Fransa Milli Takımlarının çeşitli yaş gruplarında görev aldı. pic.twitter.com/S9COAVjQ7O