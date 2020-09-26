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Officiel : Yannis Salibur rejoint le Fatih Karagümrük

Anis Haryouli par Anis Haryouli @besoccer_es - 0 609

Pin Salibur s'envole pour la Turquie. Twitter/RCD_Mallorca
Salibur s'envole pour la Turquie. Twitter/RCD_Mallorca

Officiel : Yannis Salibur rejoint le Fatih Karagümrük

Anis Haryouli par Anis Haryouli @besoccer_es - 0 609

L'ailier Yannis Salibur vient de rejoindre le club turc de Fatih Karagümrük d'Istanbul promu dans l'élite turque.

Tout juste promu en Première Division turque, et actuel leader du championnat, le Fatih Karagümrük vient de s'offrir les services de Yannis Salibur.

L'ailier français de 29 ans arrive libre après avoir résilié son contrat avec Majorque.

Le joueur est notamment passé par Guingamp et Saint-Etienne.

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Anis Haryouli

Anis Haryouli

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