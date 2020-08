Offre XXL de Manchester City au Barça pour Leo Messi

Leo Messi s'éloigne de plus en plus du FC Barcelone et la nouvelle continue de faire couler de l'encre alors que les médias assurent que l'Argentin pourrait rapidement rejoindre Manchester City.

C'est l'option dont on entend le plus parler depuis que l'on sait que le capitaine du Barça aurait annoncé au club catalan son envie de partir avant le début de la saison 2020-2021, et Manchester City serait prêt à tenter le coup.

Cependant, il faudra proposer une offre irrefusable à la direction blaugrana pour les convaincre de lâcher le meilleur joueur de l'histoire du club, et encore plus si Messi et le Barça ne trouvent pas d'accord pour résilier son contrat à l'amiable.

Et selon les informations de 'Sport', la direction de Manchester City serait en train de préparer une offre folle de 100 millions d'euros pour le numéro 10, et pourrait inclure jusqu'à trois joueurs dans l'opération.

Ces trois joueurs seraient Eric García, qui fait l'objet de rumeurs d'un intérêt du Camp Nou depuis plusieurs mois maintenant; Bernardo Silva, considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe à son poste; et Gabriel Jesus, qui pourrait remplacer Luis Suárez en attaque.

Les Citizens n'ont pas envie de prendre le risque de se faire piéger par le Fair-Play Financier seulement quelques semaines après avoir été libérés de leur sanction par le TAS, et sait qu'il aura besoin de vendre des joueurs pour réaliser une opération aussi importante.