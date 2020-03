Aouar : "Ne pas me polluer l'esprit"

Houssem Aouar est le symbole du renouveau de l'Olympique Lyonnais. À l'image de son maître à jouer, l'OL va bien mieux ces dernières semaines. Les Gones ont notamment réussi l'exploit de battre la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des champions à domicile. Le champion d'Italie en titre qui aurait, selon les dires de Jean-Michel Aulas, l'international espoirs français dans le viseur. En conférence de presse, Houssem Aouar a avoué être flatté par ce possible intérêt de la Juventus mais ne s'emballe pas pour autant.

"L'intérêt de la Juventus ? Avec pas mal de fierté. Mais j'essaie de ne pas me polluer l'esprit. Cette fin de saison peut être héroïque, il va falloir bien bosser, on peut décrocher un titre, éliminer la Juve et croire au podium. C'est possible mathématiquement, il faut le montrer sur le terrain. On est bien au niveau de la confiance et du jeu. Niveau stats je suis satisfait de la saison. J'ai toujours du mal à parler de moi. On a tous eu des creux, à l'image de l'équipe", a expliqué le milieu de terrain de Lyon.

"Je vais continuer à apporter encore un peu plus pour ramener l'OL où l'OL se doit d'être. Les Bleus ? Je suis satisfait de ce que je produis. Il y a pas mal de matchs importants à venir. Je suis focalisé dessus. Tout passe par les performances sur le terrain. Il ne faut pas se prendre la tête, mais apporter le plus à son équipe. Les milieux français sont un peu blessés ou en manque de temps de jeu, mais ce sont de grands joueurs", a ajouté le Français.

"Lille, ça peut être un match capital"

Houssem Aouar garde les pieds sur terre malgré la meilleure période des Gones : "Le coach me donne énormément de liberté. C'est avantageux pour moi. Cette liberté me plaît. Je suis en constance progression. Toute l'équipe est dans une bonne phase, il faut continuer. On arrive à trouver des automatismes. Toute l'équipe a un boost de confiance depuis la victoire contre la Juve. On redouble les passes, c'est un jeu plus propre à l'OL. En battant la Juve, ça booste la confiance. On a passé un cap au niveau du jeu, c'est plus alléchant. On arrive à s'installer dans la partie adverse, c'est plaisant. On ne va pas s'enflammer sur ce qu'on propose".

"L'élimination contre le PSG en Coupe ? Après le match c'était compliqué pour nous, surtout dans les têtes. Ça fait mal de prendre autant de buts à domicile. L'exclusion nous a fait beaucoup de mal. On va essayer d'oublier, c'est déjà fait pour la plupart des joueurs. Lille ? C'est motivant pour nous de jouer plusieurs matchs excitants, on récupère bien. J'espère qu'on sera prêt dimanche. On peut revenir à trois points de cette équipe. Ça peut être un match capital. Ça peut ressembler à un match de Coupe", a ajouté le milieu de terrain.

Houssem Aouar s'est confié sur l'apport de Bruno Guimarães, arrivé cet hiver : "Bruno Guimarães a une importance dans le jeu de l'équipe, il ne rechigne pas sur les efforts, il se montre entre les lignes, ça nous fait beaucoup de bien. Il est important pour l'équipe. C'est plaisant de jouer avec un joueur comme ça. Quand il joue en sentinelle ça me permet de ne pas forcément revenir chercher les ballons. On a une belle complicité. Le jeu de l'équipe est fluidifié avec ce joueur."