Aulas Ã  Depay : "Tu es chez toi ici"

Memphis Depay sera-t-il encore un joueur de l'Olympique Lyonnais dans les prochains mois ? L'attaquant néerlandais, arrivé sur les bords du Rhône en janvier 2017, sera en fin de contrat au mois de juin, et attire les convoitises, lui qui s'est relancé après un passage difficile à Manchester United.

De son côté, l'OL compte beaucoup sur l'un de ses attaquants les plus réguliers ces dernières saisons, lui qui totalise huits buts et quatre passes décisives cette saison en Ligue 1 au sein d'une attaque en grande confiance avec Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere.

Et pour essayer de le convaincre de prolonger l'aventure en France, son président Jean-Michel Aulas lui a envoyé un joli message sur son compte Twitter. "Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL. Tu es ici chez toi", a-t-il écrit en réponse à une prise de parole dans laquelle l'international néerlandais affirmait ne se concentrer que sur son équipe actuelle.

"Tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple, l’ambition, s'est encore enthousiasmé le dirigeant lyonnais. Tu restes tant que tu le souhaites !"

Sa fin de contrat approchant, Depay est désormais libre de discuter avec les clubs de son choix. Cet été, plusieurs rumeurs l'avient envoyé du côté du Barça, où Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, a posé ses valises et souhaiterait s'attacher ses services pour renforcer un secteur offensif en perte de vitesse.

Mais un nouveau prétendant serait dernièrement entré dans la danse, à en croire la presse italienne. La Juventus serait en effet intéressée par son profil, et pourrait passer à l'action dès cet hiver, avec une offre d'échange avec Federico Bernardeschi ou une somme d'argent.

Du côté de Lyon, en revanche, l'idée est plutôt de le voir rester, et pourquoi pas au-delà même de son bail actuel. "Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif", confiait le mois dernier le principal intéressé, alors que son équipe occupe actuellement la première place du championnat dans la foulée notamment d'une victoire probante au Parc des Princes.