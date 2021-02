Aulas a refusé des offres de rachat à plus de 500M€

Jean-Michel Aulas s'est longuement confié à 'RMC Sport' sur ses plus de trente ans à la tête de l'Olympique lyonnais, lui qui a racheté le club pour quelques 16 millions de francs (2,3 millions d'euros) en 1987. "Oui, aujourd'hui ce sont les clubs de National 2 qui ont ce budget", reconnaît-il.

"J'ai dû amener l'équivalent d'une année de chiffre d'affaires de l'ordre d'environ 20 millions de francs. Évidemment, j'ai remis régulièrement pour suivre l'aventure", détaille-t-il ensuite.

Depuis, le président a amené le club vers les sommets du football français et connu de magnifiques parcours européens, tout en refusant toujours de se séparer de son club.

"Disons que j'ai refusé des propositions supérieures à 500 millions d'euros, a-t-il ainsi révélé, sans en préciser la provenance. Ce ne sont pas des gens qui ont appelé directement. C'est par l'intermédiaire de banquiers d'affaires."

Le président en dit en revanche plus au moment d'évaluer la valeur du club, régulièrement qualifié en Ligue des champions ces dernières saisons : "La dernière augmentation de capital s'est faite sur une valeur de 600 millions d'euros", assure-t-il avant d'avouer avoir eu besoin de réflexion face à certaines propositions.

"J'ai eu des moments d'interrogation quand il y a eu des offres importantes, parce que j'ai une famille, un fils qui aurait eu son mot à dire", précise-t-il encore.

"Je ne lui ai pas dit que nous avions des offres aussi importantes. Il y en a eu à plusieurs reprises, et encore récemment. J'ai eu à réfléchir mais ma décision a été d'être en harmonie avec ce que j'avais construit, d'aller le plus loin possible sur le plan sportif, en ayant assuré la pérennité de la situation."

D'ici là, les Gones seront peut-être allés chercher un nouveau titre de champions de France, eux qui sont à la lutte avec Lille et le PSG sur le podium du championnat avant d'accueillir Strasbourg ce samedi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.