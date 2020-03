Jean-Michel Aulas a jeté un pavé dans la mare vendredi dernier en suggérant que le championnat de Ligue 1 soit complètement annulé. S'exprimant dans les colonnes du 'Monde', le cacique rhodanien a estimé qu'il faut faire une saison blanche... et calquer les résultats sur la saison précédente. Un point de vue pas du tout biaisé.

Cette opinion lui a valu beaucoup de critiques, et quelques offensives violentes de la part de Jacques-Henri Eyraud, son homologue de l’OM. Des attaques face auxquelles il a d'ailleurs promis de ne pas rester sans réaction. Il a assuré qu'il comptait attaquer l'homme fort du club phocéen en justice pour diffammation.

Depuis, JMA a quelque peu nuancé ses propos sur la suite à donner à la Ligue 1, et a même proposé une autre solution, avec un classement qui sera calculé, non plus sur la saison écoulée, mais sur les trois ou quatre derniers exercices.

Et ce lundi, sur 'RMC Sport', il a affirmé que ce qu’il avait déclaré n’engageait que lui et qu’on n’est pas obligés de le suivre : "J'ai dit que l'idée d'une année blanche pouvait être possible mais ce n'est pas moi qui décide".