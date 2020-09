Aulas maintient sa confiance à Rudi Garcia

L’Olympique Lyonnais a encore manqué de l’emporter, ce dimanche en Ligue 1. Les Rhodaniens n’ont pas pu ramener mieux qu’un nul de leur déplacement à Lorient. Une contre-performance de plus et qui, inévitablement, met la pression sur les épaules de Rudi Garcia.

Les Lyonnais n'avancent pas

L’entraineur des Gones semble être sans ressorts. Néanmoins, en cette période délicate, il peut être sûr que son président le soutient. Sur OLTV, ce dernier lui a manifesté un vrai signe de confiance. « Rudi Garcia fait un bon travail, a-t-il clamé. On a fait une finale de la Coupe de la Ligue, demi-finale de la Coupe de France, demi-finale de la Champions League. On a un budget conséquent. J’ai toute confiance en lui et Juninho pour redresser l’OL cette saison. »

« Les joueurs doivent se secouer »

Au micro de Canal+, le cacique rhodanien a tenu le même discours en invitant les journalistes à ne pas oublier trop vite la belle fin de saison dernière. « Il ne faut pas être de mauvaise foi. Nous avons un budget qui est conséquent, nous essayons de garder nos meilleurs joueurs. C’est une route qui, en championnat, sera longue. J’ai toute confiance en Juninho et Rudi Garcia pour redresser la barre », a-t-il enchéri.

JMA n’a rien à reprocher à son coach. En revanche, il est remonté contre les joueurs. Il estime que ces derniers n’en font pas assez depuis quelques matches et qu’ils doivent vite se ressaisir : « Il faut que les joueurs se secouent. Il ne s’agit pas de trouver un certain nombre d’excuses par rapport à un Mercato certes trop long, mais c’est le contexte qui est difficile. »