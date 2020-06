Bertrand Traoré répond aux critiques des supporters

Tantôt brillant, tantôt frustrant, Bertrand Traoré est un paradoxe depuis son arrivée à Lyon. En fin de contrat avec les Gones dans deux ans, l'ailier de 24 ans a connu sa pire saison chez les Rhodaniens. Lucide sur ses forces et faiblesses, Bertrand Traoré est un peu le vilain petit canard des supporters lyonnais. Interrogé par le média burkinabé Sidwaya Sport, le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais, qui se fait rare dans les médias, s'est livré et a fait un bilan de son aventure dans le Rhône.

"Il y a eu du bon et du moins bon, c'est sûr. J'ai souvent joué sur une aile, mais je l'ai toujours dit, je me sens plus à l'aise en position axiale. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes meilleurs matches et eu mes meilleures statistiques avec l'OL lorsqu'on jouait avec Memphis et/ou Fekir en position axiale dans un schéma en losange. Mais il n'y a pas que le positionnement sur un terrain qui compte. Il y a aussi l'animation autour, le principe de jeu, les choix tactiques", a expliqué l'international burkinabé.

"Donner le meilleur de moi-même"

Bertrand Traoré déplore les critiques et les sifflets des supporters, même s'il les comprend par moments : "Les supporters sont très exigeants à l'OL comme dans tous les clubs ou je suis passé : Vitesse, Chelsea, Ajax. Ils veulent que leur club gagne et sont mécontents quand ce n'est pas le cas. Et c'est logique en fin de compte. J'ai été sifflé parfois, je le sais, comme d'autres joueurs dans l'équipe d'ailleurs. C'est la vie, ce sont les aléas du métier. Tu fais avec et tu continues de faire ton boulot aussi bien que possible".

"Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde même si ça fait du bien d'entendre des encouragements de son public plutôt que des sifflets. Je sais d'où je viens et ce que je veux. Mon objectif est toujours de donner le meilleur de moi-même sur un terrain de foot, d'honorer le maillot que je porte, faire plaisir à ceux qui viennent nous supporter et même ceux qui nous suivent à la TV", a ajouté l'ailier de l'Olympique Lyonnais.

Bertrand Traoré a botté en touche concernant son futur, et un possible départ cet été : "Je n'aime pas trop commenter les rumeurs de transfert. On sait que le mercato fait parler et qu'il y a souvent des rumeurs qui sortent parfois justes parfois totalement fausses. On ne quitte pas un club de ce standing du jour au lendemain sans réfléchir, sauf si on ne veut plus de vous. J'ai 24 ans, il me reste deux ans de contrat et je ne suis pas à la rue. Moi ce que je veux, c'est continuer à grandir, à progresser, à jouer au football chaque week-end et à franchir des paliers dans un projet sportif qui me correspond et dont je suis partie prenante".