Bruno Guimarães : "La concurrence me motive à donner le meilleur"

Il y a un peu plus d'un an, Bruno Guimarães débarquait à l'Olympique Lyonnais et en peu de temps, le milieu de terrain recruté par Juninho, a convaincu les supporters de Lyon. Si cette saison, le Brésilien n'est pas aussi étincelant et indiscutable dans le onze de départ de Rudi Garcia, la faute à une concurrence importante au milieu de terrain, il reste une recrue de premier choix pour l'Olympique Lyonnais. Et un an après, tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite.

Dans une interview accordée au site du club, Bruno Guimarães a avoué être satisfait de la saison de son équipe : "Le bilan est positif, on a fait une très bonne Ligue des Champions, on a fait de grands matches. Je pense aussi qu’on a fait rêver les supporters lyonnais et c’est le plus important. Mes objectifs dans ma carrière ? Mon objectif c’est de gagner la Ligue des Champions, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Si je réussis ça, je peux finir ma carrière tranquillement".

"Ça se passe bien, nous sommes tous amis, sur et en dehors du terrain. C’est bien pour l’équipe, c’est surtout un problème pour le coach (rires). Pour moi c’est important aussi, je sais que si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je ne jouerai pas. Donc ça me motive, que ce soit à l’entrainement ou en match, pour toujours faire de mon mieux", a ajouté le milieu de terrain brésilien de 23 ans. Bruno Guimarães est revenu sur sa première sélection avec le Brésil.

"C’est un moment dont j’ai toujours rêvé, je savais que je n’ai pas beaucoup joué, mais déjà le fait d’être appelé était très important. Ensuite quand j’ai été rappelé alors que je pensais avoir fait des mauvais matches avec l’OL, Tite et son staff m’ont rassuré. Ils m’ont dit qu’ils croyaient en moi, et je crois que ça m’a aidé à retrouver le niveau que j’avais. J’ai pour objectif de participer aux Jeux Olympiques, je suis le capitaine des U23, j’espère qu’on pourra jouer malgré la crise sanitaire. Je me souviens du premier titre du Brésil lors des derniers JO, je me souviens des célébrations. Je sais que c’est difficile pour le peuple brésilien en ce moment alors je pense que le football peut leur apporter de la joie si on arrive à gagner ces Jeux Olympiques", a indiqué le joueur de l'OL.

Le milieu de terrain brésilien est heureux de son adaptation en France : "C’est vrai que ça s’est mieux passé que je ne l’imaginais, avant la crise du Covid c’était magique. Après ça a été un peu plus dur, je n’étais pas bien. Mais pour ma première année passée ici je suis vraiment content, et j’espère faire encore mieux maintenant. Quand je suis arrivé ici, je disais que mon rêve était de marquer mon nom dans l’histoire du club, et je pense que, petit à petit, je suis en train de le faire."

Bruno Guimarães a évoqué les différences entre le football brésilien et français : "Pour moi le foot se joue toujours à 11 contre 11, la différence est surtout au niveau de l’intensité. Au Brésil, 4 ou 5 joueurs jouent avec la même intensité qu’en France. Ici, même si une équipe a moins de qualité, elle va tout le temps courir et ne rien lâcher. Mais le football brésilien m’a apporté l’intelligence de jeu, notamment grâce au futsal auquel je joue depuis toujours".