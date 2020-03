En un peu plus d'un mois, Bruno Guimarães a conquis tout son monde. Devenu un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais, le milieu brésilien a été récompensé de ses belles performances en étant appelé pour la première fois par Tite avec le Brésil. Le milieu de terrain des Gones fait partie des convoqués pour affronter la Bolivie, à l’Arena Pernambuco, près de Recife, le 27 mars, puis se déplace au Pérou, à Lima, le 31 mars, dans le cadre du début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

"Le jeu est un peu plus rapide ici"

D'un point de vue extérieur, tout semble donc réussir à Bruno Guimarães en ce moment. Mais quid du ressenti personnel du principal intéressé ? Dans un entretien accordé à -Globo Esporte-, le Brésilien s'est justement confié sur son adaptation. S'il reconnaît que tout va plus vite en Ligue 1, il s'y sent parfaitement bien.

"Ici, je joue plus sentinelle, pour la sortie du ballon, je me suis bien adapté, il y a beaucoup de Brésiliens, ça m’aide à m’adapter. Je me sens très bien. J’ai beaucoup de liberté quand même, je peux bouger, je ne suis pas fixe. (...) Je suis très bien ici, le jeu est un peu plus rapide ici, peu de touches de balle, mon adaptation est bonne", a ainsi affirmé le joueur de 22 ans, qui a considérablement changé le visage affiché par l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée.