OL, Bruno Guimarães : "On peut gagner la Ligue des champions"

L'Olympique Lyonnais n'a pas le choix. Battu en finale de la Coupe de la Ligue par le Paris Saint-Germain vendredi dernier, l'équipe de Rudi Garcia doit créer l'exploit et remporter la Ligue des champions cette saison si elle veut disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Un scénario que Jean-Michel Aulas n'a jamais écarté. D'autant plus que l'OL est en ballotage favorable face à la Juventus après le huitième de finale aller remporté à Lyon et pourrait donc envoyer un énorme message aux autres écuries européennes.

OL - Memphis Depay : "On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent"

Jean-Michel Aulas n'est pas le seul membre du club à croire à une telle possibilité. En effet, certains joueurs de l'OL se mettent à croire au plus fou et rêvent de grandeur. À l'image de Bruno Guimarães. Le Brésilien arrivé l'hiver dernier chez les Gones a confié dans les colonnes de L'Equipe ses ambitions sur la scène européenne et se projette déjà plus loin que le huitième de finale retour face à la Juventus ayant lieu vendredi soir.

"On a tout pour que Lyon gagne à nouveau"

"Moins de chances de jouer pour le Brésil en cas d'absence en Coupe d'Europe la saison prochaine ? Non, ce qui compte pour moi, c'est de continuer à bien jouer. Et puis, on peut gagner la Ligue des champions, j'ai confiance. Oui j'y pense. Avoir moins de rythme que la Juventus est un problème ? Ce n'est pas un problème. Ils ont dû disputer douze matches pendant que nous jouions seulement la finale de la Coupe de la Ligue. Mais le retour se dispute sur un match, alors tout peut arriver", a expliqué le milieu de l'OL.

Bruno Guimarães a noté du changement entre l'OL pré et post-confinement : "Je pense que l'équipe est plus confiante. Vendredi, on a été au niveau du PSG sur le terrain, on aurait peut-être pu attaquer un peu plus ou un peu mieux. Mais notre force collective au niveau défensif a été très bonne. Pour une équipe qui n'avait pas disputé de match officiel, on a été performants, y compris physiquement. On peut réussir de grandes choses. Je pense que l'équipe court plus qu'avant. On a tout ce qu'il faut pour Lyon gagne à nouveau".

"Si Lyon n'est pas en Coupe d'Europe pourra-t-il rivaliser avec le PSG en Ligue 1 ? C'est notre objectif, et cela le restera, même si nous sommes en Coupe d'Europe. La finale de la Coupe de la Ligue n'a pas été difficile que pour nous, elle l'a été pour eux aussi. On peut réussir une très grande saison. (...) Le retour de Memphis change beaucoup de choses. C'est un joueur que l'adversaire n'aime pas affronter, il fait peur. Et chez nous, il est très respecté, c'est notre capitaine, un joueur très important. Pouvoir compter sur un joueur comme lui, c'est vraiment bien", a ajouté le Brésilien.