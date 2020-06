En Ligue des champions, Jean-Michel Aulas s'accorde "le droit de rêver"

Très actif dans les médias ces derniers mois, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est un homme ambitieux. Jamais le dernier a défendre corps et âme les intérêts de son club, le dirigeant ne cesse de s'offusquer de l'arrêt définitif de la Ligue 1, une décision qu'il juge précipitée. Particulièrement remonté, le président lyonnais en aurait presque oublié que l'OL conserve encore toutes ses chances en Ligue des Champions, qui devrait reprendre en août prochain.

Bien entendu, Lyon doit encore se qualifier pour le fameux Final 8 en venant à bout de la Juventus Turin lors du match retour, après un aller gagné sur la plus petite des marges (1-0). De plus, et à l'instar du PSG, le manque de rythme pourrait causer de sérieux soucis à l'équipe entraînée par Rudi Garcia. Mais l'espoir est permis. "On espère que le mauvais sort, pour ne pas dire l'injustice, qui s'est acharné sur nous fédérera à l'extrême les équipes", a confié Aulas à France Télévisions.

"C'est vrai que nous ne sommes qu'à quatre matchs d'une victoire en Ligue des Champions. Tout le monde a le droit de rêver, même ceux qui ont été brimés par des décisions injustes. Croisons les doigts et rêvons", a ensuite ajouté le président. L'OL sur le toit de l'Europe cet été ? La tâche paraît compliquée...