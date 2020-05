Marçal sur l'arrêt du championnat : "C’est horrible"

Ces derniers jours, l'actualité sportive a été marquée par la reprise de la Bundesliga, dans des conditions forcément particulières, pandémie de coronavirus oblige. Si celle-ci a globalement été une réussite aux yeux des observateurs, elle a surtout permis aux amateurs de football de retrouver quelques sensations et de sauver les finances du football allemand.

En France, il n'en sera pas de même, le gouvernement ayant annoncé la fin officielle de la saison 2019-20 il y a plusieurs semaines.

Une décision regrettée par Fernando Marçal, défenseur de l'Olympique Lyonnais. "Comment j'ai accueilli la nouvelle ? Avec beaucoup de surprise. Je pensais qu’on prendrait le temps de revenir mais je n’ai jamais imaginé que le championnat serait arrêté. Je me suis dit que ce n’était pas possible quand je l’ai appris. Je ne peux pas le croire. C’est triste. On discute beaucoup avec les autres joueurs sur un groupe WhatsApp. 95% d’entre nous pensaient que le championnat reprendrait. On était super tristes. On a une super équipe et on voulait remonter au classement", a confié le Brésilien au site officiel des Gones, qui craint la suite des évèvements en C1.

"C’est horrible. Les autres championnats reprennent. Il ne restait que 10 matchs à jouer. On avait besoin de deux mois. Même si on fait six semaines de préparation, ce n’est pas pareil que les matchs amicaux. Ce sera très dur si on joue face à la Juventus début août", a ensuite expliqué l'ancien de l'EAG, évoquant le huitième finale retour de la Ligue des Champions. Une prise de position qui rappelle celles de son président Jean-Michel Aulas, très actif ces dernières semaines.