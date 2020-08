"Faut arrêter de me gonfler avec les jeunes"

L'Olympique Lyonnais possède l'un des meilleurs centre de formation d'Europe et du monde. Ces dernières années, l'OL a sorti une multitude de joueurs ayant percé dans le Rhône ou ailleurs. La nouvelle génération représentée par Rayan Cherki ou Maxence Caqueret en est l'exemple même. Invité de l'émission phare de OLTV, OL Night system, Rudi Garcia a poussé un coup de gueule en toute fin d'émission au moment de se défendre concernant les critiques l'accusant de ne pas assez faire la part belle aux jeunes du centre de formation du club rhodanien.

"C'est bien que tu me poses cette question, ça va me permettre de me fâcher. J'ai l'impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre, quand t'en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit... Arrêtez un petit peu avec ça. Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Melvin Bard, c'est moi qui les ai fait jouer ici, et personne d'autre avant moi. Me faites plus chier avec ça", a plaidé l'entraîneur de l'OL.

Rudi Garcia a tout de même confessé qu'il y avait des embouteillages à certains postes qui ont notamment conduit aux départs de jeunes joueurs à fort potentiel comme Amine Gouiri, désormais à Nice, ou encore Pierre Kalulu, à l'AC Milan : "Moi, je ne rejette la faute sur personne, mais il faut arrêter de me gonfler avec ça. Les jeunes, je les adore, ils sont là, ils sont bons et je les fais progresser pour qu'ils deviennent l'avenir de l'Olympique Lyonnais."

Privé de Ligue des champions, l'OL reste ambitieux et compte conserver un effectif compétitif. Rudi Garcia a évoqué le mercato des Gones : "Pour le recrutement on a des gens qualifiés, Juninho le directeur sportif et Benoît Cheyrou pour l'accompagner. Le profil que l’on recherche c’est un défenseur central, ça n’a pas changé. Le parcours en Ligue des champions a mis tout ça sous silence médiatique. On entend beaucoup de choses sur de possibles départs".

"Je n’ai pas attendu de voir la qualité de certains joueurs de l’OL en Ligue des Champions pour savoir que c'était des joueurs de qualité qui allaient attirer les autres clubs. Les conditions du mercato seront particulières, on ne sait pas comment ça va se dérouler. je fais confiance en mes dirigeants pour le recrutement et l’objectif de retrouver la coupe d’Europe. On discute du profil mais c’est Juni qui tranche, et du côté économique c’est le président qui décide à la finalité", a conclu l'entraîneur de l'OL.