"Il ne faut pas traîner en route"

L'Olympique Lyonnais a une occasion en or de continuer à grappiller son retard sur un concurrent direct dans l'optique d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

En cas de victoire contre Lille dimanche, l'OL reviendrait à trois points des Dogues, actuellement quatrièmes de Ligue 1. En conférence de presse, Rudi Garcia a martelé à plusieurs reprises l'importance du choc de dimanche soir contre Lille, laissant complètement derrière lui la déception de la défaite contre le PSG en milieu de semaine.

"Ce groupe a démontré dans les grands rendez-vous qu'il était présent et motivé. Je rappelle donc aux joueurs que c'est un grand rendez-vous dimanche contre une équipe solide et complète. Lille n'est pas dans le haut du tableau par hasard, même s'ils ont perdu contre Marseille. C'est un concurrent direct, on y va pour gagner. Si on veut recoller il faut être capable de gagner."

"Ce sera difficile, je connais bien ce club. Il y a un public formidable. On a des arguments à faire valoir. On est ambitieux, on ne veut pas traîner en route. Est-ce que je fais des calculs sur cette fin de saison ? Non, vous me passerez les vôtres (rires), ça ne sert à rien de faire des plans", a déclaré l'entraîneur de l'OL.

"Un milieu de terrain complémentaire"

"On n'a pas le temps de se lamenter. On doit se projeter sur le match important de dimanche. On retient qu'à dix on aurait du faire mieux contre Paris, ce n'est pas normal de prendre trois buts en 25 minutes. On a été meilleur que le PSG pendant une heure, il faut aussi le retenir et s'appuyer dessus pour aller faire un résultat à Lille. On a senti contre Paris qu'on accusait le coup quand des injustices se sont présentées. Quand la tête en prend un coup, il faut savoir lutter contre les éléments contraires. La tête dirige les jambes", a analysé Rudi Garcia.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est légèrement enflammé au sujet de son milieu de terrain très prometteur Aouar-Tousart-Guimaraes : "On a un milieu capable d'être solide et de produire du jeu. C'est complémentaire entre technique, course, physique et intelligence tactique. On peut être bas avec des rampes de lancement ou s'installer chez l'adversaire. C'est une satisfaction, mais ça concerne tout le monde, du gardien à l'attaquant".

Rudi Garcia a également évoqué le cas Thiago Mendes et le statut de remplaçant : "Ce sont des professionnels, ils savent qu'il y a de la concurrence. C'est le mérite qui entre en ligne de compte. Tout le monde l'accepte. Je compte sur tout le monde. À partir du moment où l'équipe tourne bien c'est difficile pour les autres d'entrer dans l'équipe. Ceux qui jouent moins ont besoin d'attention. On compte sur eux. Thiago Mendes ? Il était bien à l'entraînement jeudi. Quand le milieu tourne bien, il n'y a pas de raison de le changer, c'est aussi simple que ça."