Garcia : "Le président Aulas est l'un des rares à avoir eu raison"

L'Olympique Lyonnais se prépare à jouer une fin de saison ô combien importante pour le club rhodanien. Les Gones ont, au minimum, deux matches à disputer dont la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus, en attendant un possible "Final 8" à Lisbonne. L'OL jouera son avenir européen lors de ses rencontres et doit pour cela se préparer au mieux. Rudi Garcia a souligné l'importance des prochaines semaines pour le club rhodanien, actuellement en stage à Evian.

"La préparation se passe très bien. Les joueurs sont très impliqués. Ils sont fatigués et c’est assez logique avec ce gros programme. Je veux que les joueurs soient réfléchis, impliqués et sérieux et qu'ils donnent tout ce qui leur reste d'énergie aujourd'hui. On veut que les joueurs comprennent qu'on doit être solide, solidaire et en équipe pour affronter les échéances qui se présentent devant nous", a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais

"On a eu beaucoup de difficulté à monter la préparation et à trouver des adversaires pour les matchs amicaux. Il ne fallait que des adversaires qui avaient arrêté leur championnat mais ils sont très peu et aucun dans les championnats majeurs européens. Nous sommes le seul championnat important à ne pas avoir repris et ça a été impossible d'affronter des clubs français qui se préparent pour le 22 août. Il faudra gagner ces matchs là, et se qualifier au moins pour la Ligue Europa par le biais de la Coupe de la Ligue. l'équilibre du groupe est bon", a ajouté le technicien français.

Rudi Garcia a défendu son président, Jean-Michel Aulas, qui a fortement milité pour la reprise de la Ligue 1 après la pandémie de Coronavirus : "Le président Aulas était l'un des rares à avoir eu raison de dire qu'on aurait dû attendre et voir ce qu'il se passe. Tout le monde a repris sauf nous. La FIFA a raison de dire : 'comment faites-vous pour arrêter le championnat mais reprendre le mercato?". L'entraîneur français a aussi évoqué le futur de Martin Terrier, courtisé notamment par le Stade Rennais : "Je veux que Martin Terrier reste au club. Il a de très grandes qualités. J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances."

Rudi Garcia a avoué regretter de ne pas pouvoir compter sur Lucas Tousart pour les derniers matches de la saison, le milieu de terrain ayant rejoint le Hertha Berlin, club l'ayant acheté l'hiver dernier puis prêté dans la foulée pour six mois à l'OL : "Le regret c'est d'avoir perdu Lucas qui devait faire partie de l'équipe qui termine la saison. Mais on n'a pas pu s'arranger avec le Hertha. Ça donnera la place à quelqu'un d'autre de très motivé".