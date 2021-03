Rudi Garcia : "Rien n'est joué"

L'Olympique Lyonnais n'a pas fait le poids face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Dans un choc au sommet pour la course au titre, l'OL a manqué son rendez-vous alors que le vainqueur de la partie avait l'occasion de récupérer la tête du classement. Lyon a été balayé par le PSG emmené par un Kylian Mbappé intenable. En conférence de presse, Rudi Garcia a toutefois insisté sur le fait que ce résultat ne condamne pas l'OL dans le sprint final.

"On va rester combatifs, motivés, il suffit de regarder le classement pour voir que rien n'est joué. Même si on n'a plus notre destin en main, car Paris est devant nous et qu'on ne les jouera plus. Il faudra donc espérer un faux pas. Mais s'ils jouent comme ils ont joué ce (dimanche) soir, ça va être difficile qu'ils en fassent beaucoup", a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, troisième du classement après la 30ème journée de Ligue 1.

Rudi Garcia a regretté l'attitude de ses joueurs dans les duels notamment qui a selon lui fortement compromis les chances de l'Olympique Lyonnais lors du choc face au Paris Saint-Germain : "Ce n'était pas un problème de plan de jeu ce dimanche soir. C'était un problème de manque d'impact athlétique. On perd des duels ! Et quand on perd les duels, on s'expose. Ce n'est pas possible contre une équipe qui s'était mise en mode grande équipe de Paris".

"On a aussi souffert de ne pas savoir sortir suffisamment bien le ballon, notamment dans leur contre-pressing. On n'a pas su trouver la profondeur, non plus. Et quand on l'a fait, on a marqué, par Maxwel Cornet. Ensuite, on est revenu à 2-4, avec les quelques occasions qu'on a eues. On a pu espérer prendre un point, mais c'était compliqué. Mais si vous jouez haut, vous êtes exposés à leur vitesse en profondeur, comme sur le quatrième but de Mbappé", a ajouté le technicien français.

"Et ce n'était pas possible tactiquement de faire ce qu'on a fait au match aller (1-0 pour l'OL), car lors du match aller au Parc des Princes, le PSG avait joué différemment, ils avaient une sentinelle. On n'a pas été à 100 % ce (dimanche) soir, il faut continuer, on va revoir tout ça avec les joueurs à la vidéo lorsqu'ils seront revenus de leurs sélections. J'espère que nos internationaux reviendront sans blessure", a conclu Rudi Garcia.

L'entraîneur de l'OL s'est défendu concernant son choix de mettre Léo Dubois sur le banc au coup d'envoi : "C'était un choix tactique. Il était très bien quand il est rentré. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les entrants ont été importants, ils sont bien entrés dans le match. Islam (Slimani), Bruno (Guimaraes), Léo Dubois... C'est bien pour eux. Je ne regrette pas de ne pas les avoir fait entrer à la pause, car je ne m'attendais pas à ce qu'on reprenne la seconde période comme ça (but de Di Maria dès la 47e). On prend deux buts sur coups de pied arrêtés ce soir, il faut vite qu'on retrouve notre efficacité défensive sur coup de pied arrêtés".