Garcia : "Un très bon moment pour nous"

Rejoints au score et malmenés par moments en seconde période par Bordeaux, les Lyonnais ont fini par l'emporter dans le temps additionnel grâce à un but venu d'ailleurs signé Léo Dubois.

De quoi reprendre provisoirement la première place en attendant les matchs de Lille et du PSG, et donner le sourire au coach Rudi Garcia. "L'objectif était de reprendre cette première place et cela met la pression à nos adversaires, Lille et le PSG. Monaco est là aussi. Il est important pour nous de continuer à gagner", s'est -il félicité après la rencontre.

"Quand on met le but victorieux dans le temps additionnel, c'est toujours énorme en termes d'émotion positive. C'est un très bon moment pour nous. Cela prouve qu'on y a cru jusqu'au bout. On est monté petit à petit en régime en première période. On a marqué sur un corner. C'est donc très positif par rapport à ça.

"La seconde période a été très délicate jusqu'au but égalisateur. Après, on a encore été moins bien, jusqu'à ce que les entrants nous aident", a-t-il poursuivi.

"Lopes fait une sortie décisive sur Oudin. Gagner contre un tel adversaire sur la fin va rehausser le mental de l'équipe. À mon avis, ces trois points vont beaucoup compter à la fin. On ne joue pas tout seul. L'adversaire a le droit d'être bon et Bordeaux l'a été. Il méritait largement de prendre un point.

"Ce qui compte, c'est de faire la passe de trois et d'aller gagner à Dijon. Le Paris SG est programmé pour être champion. Il nous reste à sécuriser notre position dans les trois premières places."

Les Rhôdaniens ont en effet rendez-vous en Bourgogne dès mercredi, avant de recevoir Strasbourg le week-end prochain.

"Ça m'ennuie de connaître la défaite en 2021 après un match comme celui-là. Les joueurs ne méritaient pas de perdre avec l'investissement qu'ils avaient mis. Ils ont fait le match qu'on avait décidé de faire", a pour sa part réagi le technicien bordelais Jean-Louis Gasset.

"Il a fallu leur dire à la mi-temps que c'était possible, que si on rejouait au foot on les mettrait à mal. On a marqué un but, on a eu des situations. Zéro point à la dernière seconde, c'est dur."