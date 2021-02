Garcia : "Un week-end qui peut compter"

Lyon a repris provisoirement les commandes de la Ligue 1 vendredi soir en l'emportant sur la pelouse de Brest (2-3), en attendant les matchs de Lille et du PSG, dimanche. Une rencontre maîtrisée par les Gones jusqu'à la mi-temps, où ils menaient de trois buts. Avant de se faire peur après le repos, malgré plusieurs situations de creuser l'écart.

"En deuxième période, il a fallu qu'on s'accroche, qu'on bataille et cela a alors ressemblé à un bon vieux match anglais d'il y a 30 ou 40 ans, avec du kick and rush. Certes, on aurait dû faire mieux, mais on a tapé le poteau, on a eu des balles de quatrième but, donc on ne va pas fustiger l'attaque", a réagi Rudi Garcia au micro de 'Canal Plus Sport' au coup de sifflet final.

“On voulait être premiers pour au moins 48 heures, on l'est. C'est un week-end qui peut compter grâce au PSG-Monac. Je suis satisfait de cette victoire. Elle est en deux phases: une première mi-temps avec le vent pour nous mais dont on n'a pas eu besoin de se servir. On a joué au sol, en mouvement, on a été bons dans la maîtrise collective et défensivement.

"Même si j'aurais aimé l'emporter avec un plus gros écart, quand on met trois buts à l'extérieur et qu'on gagne, on s'en contente. Ce n'est pas à tous les matches qu'il y a un vent à 80 km/h !", s'est-il exclamé avant d'évoquer le calendrier de son équipe dans les prochaines semaines, qui verra son équipe défier l'OM, Rennes ou encore le PSG lors des prochaines journées.

"Chaque match est déterminant, celui à Brest était très important, il fallait absolument le gagner. Le PSG et Monaco (qui s'affrontent dimanche), ne pourront pas prendre trois points tous les deux."

Enfin, l'ancien entraîneur de Lille ou Marseille s'est permis de plaisanter à propos de la petite taille du stade Francis Le Blé. "Tout est au format de poche ici. Même la salle de presse, a-t-il lâché dans un sourire. A quand un nouveau stade ici? C’est prévu ou pas? 2026? Bon au moins si c’est prévu, c’est bien.”