Islam Slimani : "Je suis là pour aider"

Depuis quelques jours, tout le monde n’attendait que l’officialisation de la nouvelle. Suite aux envies d’ailleurs de Moussa Dembélé à cause d’un temps de jeu en baisse, les dirigeants lyonnais ont jeté leur dévolu sur Islam Slimani. Après avoir satisfait à la visite médicale, l’attaquant algérien a signé un contrat jusqu’en 2022 avec l’OL et ainsi valider le départ de Dembélé vers l’Atlético Madrid.

"Je voulais vraiment venir, je voulais vraiment représenter ce grand club, merci beaucoup", a-t-il commencé sa présentation face aux journalistes.

Connu du public français depuis sa pige à l’AS Monaco et sa doublette avec Ben Yedder la saison dernière, le Fennec n’a joué que 19 minutes depuis son retour en Premier League durant l’été. Placardisé par Brendan Rodgers, il s’est surtout entraîné avec la réserve de Leicester mais Slimani assure qu’il est dans une bonne condition pour rapidement amener sa pierre à l’édifice lyonnais.

"C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser le manque de rythme. Avec un peu de travail en plus, je serai prêt dans une semaine ou deux."

Dans le viseur de l’OL lors du dernier mercato estival, Slimani a finalement dû attendre six mois de plus pour poser ses affaires entre Rhône et Saône. Il pourra donc côtoyer Memphis Depay qu’il était censé remplacer l’été dernier et amener un nouveau profil plus physique et plus grand à l’attaque lyonnaise plutôt à son avantage depuis le début de la saison. De quoi lui promettre une place de remplaçant au début mais l’Algérien compte bien mettre le doute dans l’esprit de Garcia.

"Je peux amener de l'expérience, de la combativité. L'année passée, j'étais peut-être inconnu du public français. Pour moi, après Monaco, tout le monde connaît mes qualités et sait ce que je peux apporter à l'Olympique Lyonnais."

"Je vais me battre comme je l'ai toujours fait. Que ce soit pour être remplaçant ou sur le terrain, je suis là pour aider l'équipe. Si tu te bats pour l'équipe, l'entraîneur ne te laissera pas sur le banc."